Inchiesta antimafia Aprilia, si dimettono Consiglio e Giunta

"Alla luce dei recenti fatti giudiziari che hanno coinvolto la città di Aprilia, i consiglieri e la giunta comunale hanno concordato di rassegnare le dimissioni in blocco con effetti dall'8 luglio". Sono le parole utilizzate dal presidente del Consiglio comunale di Aprilia Salvatore Lax dopo l'ultima riunione tra maggioranza e minoranza tenutasi ieri pomeriggio, in seguito alla maxi inchiesta dell'antimafia che ha visto l'ormai ex sindaco della città pontina Lanfranco Principi finire ai domiciliari (e, poche ore dopo, rassegnare le proprie dimissioni). "Chiaramente - ha aggiunto Lax - le dimissioni saranno prima della Giunta e poi del Consiglio comunale. Sarà poi il segretario generale che comunicherà al prefetto la decisione di giunta e Consiglio. Poi il prefetto nominerà un commissario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA