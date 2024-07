Sindaca di Latina, 'tolleranza zero per il caporalato'

"È la terza volta che siamo in piazza, con assessori e consiglieri, per ribadire a voce alta una volta per tutte tolleranza zero nei confronti del caporalato". Sono le parole pronunciate dalla sindaca di Latina Matilde Celentano in piazza della Libertà, nel centro del capoluogo pontino, dove questa mattina si è svolta la manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil per combattere caporalato, sfruttamento sul lavoro e illegalità. "Noi non ci stiamo ad essere considerati una città e una provincia dove vive il caporalato, una piaga sociale. Per questo partecipiamo a tutte le manifestazioni, indipendentemente dagli schieramenti, per dimostrare che siamo contro questo fenomeno, e lo combatteremo in tutti i modi e su tutti i tavoli istituzionali", ha aggiunto il sindaco.



