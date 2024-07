Femminicidio a Roma: resta in carcere Molinaro

"Pericolo di reiterazione dei reati".

Così il gip di Roma nell'ordinanza con cui ha confermato la misura cautelare in carcere per Gianluca Molinaro, l'uomo che giovedì pomeriggio ha ucciso a colpi di fucile, in strada a Roma, la sua ex compagna Manuela Petrangeli. Il giudice, al termine dell'interrogatorio di convalida in cui l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha ribadito la detenzione in carcere per l'uomo che è accusato di omicidio volontario aggravato e detenzione abusiva di armi.



