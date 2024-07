Sanità: al Belcolle Viterbo una simulazione tecnica innovativa

Eseguita all'ospedale Belcolle, di Viterbo, una simulazione del trattamento di aneurismi cerebrali con stampa 3d e realtà aumentata.

La tecnica messa in atto per la prima volta nel reparto di Radiologia vascolare e interventistica, dell'ospedale viterbese, è un passo in avanti significativo nell'ambito della medicina personalizzata e delle tecniche neurovascolari, con un metodo innovativo che ha permesso di testare e affinare l'utilizzo di un dispositivo intrasacculare di nuova generazione, specificamente progettato per il trattamento degli aneurismi cerebrali, le cui dimensioni precise sono state determinate proprio con l'ausilio di un avanzato software di realtà aumentata.

La procedura è stata eseguita, attraverso un approccio multidisciplinare, dall'équipe della Radiologia interventistica.

"La simulazione con modelli 3D - spiega Fabrizio Chegai direttore dell'unità dove è stata eseguita l'innovativa tecnica - rappresenta un importante passo avanti nel campo della neuroradiologia e della neurochirurgia. Utilizzando una replica esatta dei vasi cerebrali del paziente, realizzata mediante stampa 3D, infatti, i radiologi interventisti hanno potuto effettuare prove pratiche del nuovo dispositivo, ottimizzando così la precisione e l'efficacia del trattamento." "La nuova tecnologia che abbiamo introdotto a Belcolle, tra i primi in Italia - conclude il commissario straordinario Asl Viterbo Egisto Bianconi - rappresenta un cambiamento di paradigma nella nostra capacità di trattare gli aneurismi cerebrali. La possibilità di simulare il trattamento su un modello esatto del paziente ci consente di personalizzare l'approccio endovascolare e di migliorare significativamente la sicurezza e l'efficacia delle nostre procedure."



