RomaEterna International Couture dalla Polonia al Libano

A RomaEterna International Couture, undicesima edizione della passerella di marchi internazionali, sfila nel Salone delle Colonne dell'Eur, proponendo un viaggio nel mondo, che va dalla Polonia al Libano. L'apertura del defilè è affidata alla stilista Polacca Natasha Pavluchenko che presenta una capsule collection "no season" intitolata Wings, un progetto artistico a tutto tondo dalla moda alla pittura, fino al teatro. Il viaggio continua a Roma, con la storia narrata dalla Entropia Collection presentata dal brand Marinella Piccinno Roma, con accessori scultura di Francesca Petroni, la designer romana di Exati e le borse Mespecta Italia. Si attraversa quindi il Mediterraneo e si giunge in Marocco da Hayat Karimi, designer di Kaftani Couture di lusso dove tradizione ed innovazione creano pezzi unici, realizzati completamente a mano. La stilista Italiana di origini marocchine presenta la Moroccan Elegance Royal Black. Il nero mescolato a spettri di colore impreziositi da delicati ricami a mano con cristalli, fili di seta e Swarovski. Dal Marocco si va a Londra con Poet-Lab che presenta la collezione Status, unione tra storia e bellezza, uno stile fatt di linee morbide, per capi no-season ed eco-sostenibili. Si torna nel Mediterraneo sull'Isola di Panarea, con il mood stiloso di A'biddikkia dove le emozioni si trasformano in colori dai quali nasce la collezione Flamingo disegnata dalla stilista, Giovanna Mandarano. Abiti da indossare in vari momenti della giornata, realizzati con una scelta accurata del tessuti leggeri e preziosi, declinati in una palette di colori dell'isola eolica: zafferano, rosa pallido, bluette, arancio, violette, rosso corallo, bianco e nero. Infine, E infine, si torna in Oriente con Missaki Couture e la sua capsule Aetheris, made in Libano, paese dei Cedri, un tempo indicato come la Svizzera dell'Oriente, ma anche fucina di stilisti che hanno conquistato le passerelle dell'alta moda, prima a Roma e poi a Parigi, come Elie Saab e Zuhair Murad. La presenza della maison Aetheris in questa edizione di RomaEterna International Couture, è stata patrocinata dall'Istituto Culturale Italo-Libanese, presidente Maurice Salameh.



