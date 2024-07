Meshell Ndgeocello apre New Waves alla Casa del Jazz

L'unica data italiana alla Casa del Jazz a Roma della polistrumentista, rapper e bassista Meshell Ndgeocello è l' attesa anteprima, il 7 luglio, di New Waves, la rassegna dedicata alle nuove tendenze del jazz contemporaneo inserita nel cartellone del Festival Summertime. L'artista americana, in continuo movimento tra influenze soul/funk/reggae e dub/rock e jazz, proporrà sul palcoscenico della capitale il suo ultimo disco "The Omnichord Real Book", con cui ha debuttato quest' anno con l'etichetta Blue Note, con "The Omnichord Real Book", un lavoro visionario e influenzato profondamente dal jazz che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera con il quale ha subito vinto un Grammy come miglio album di jazz alternativo. "Rappresenta un po' tutto di me, dei miei viaggi, della mia vita - ha spiegato -. Il mio primo disco l'ho registrato a 22 anni, e sono passati più di 30 anni da allora, quindi ho tanto da condividere. Questo album parla del modo in cui vediamo le cose vecchie e le reinterpretiamo in modi nuovi".

La terza edizione di New Waves ha in calendario una serie di doppi concerti aperti e chiusi da Dj Set. "Quante e quali forme può prendere il Jazz oggi e per il suo futuro? Con New Waves - spiega Luciano Linzi, direttore artistico della Casa del Jazz - da qualche anno cerchiamo di proporre alcune tra le più ardite e innovative declinazioni che hanno al centro questa musica, in combinazione con altri generi, con altre esperienze sonore.

Nella convinzione che il jazz contemporaneo non si fa problemi di etichette, di definizioni. Si mescola con altro, come da sempre per sua natura e si rigenera, rigenerando anche il suo pubblico". Dopo l' anteprima, sono previste tre appuntamenti con le esibizioni di due formazioni ogni sera per un totale di sei set. Si parte con il progetto Jazz Bins del chitarrista Marc Ribot e il gruppo afro-futurista Irreversible Entanglements (14 luglio), poi il pianista e compositore Nicola Guida con la partecipazione speciale del songwriter Contour e il tributo del batterista Hamid Drake ad Alice Coltrane Turiya (26 luglio), per finire con il sassofonista, compositore, attivista, poeta Alabaster Deplume e il pianista e produttore Alfa Mist (27 luglio).



