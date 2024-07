Cineteca Nazionale, Ecce Bombo e La Notte, restauri per Venezia

Nell'ambito dell'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, nella selezione di Venezia Classici, Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale presenterà due restauri in anteprima mondiale: "La notte" di Michelangelo Antonioni ed "Ecce bombo" di Nanni Moretti. Il restauro de La notte (Michelangelo Antonioni, 1961) è stato realizzato nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale in collaborazione con l'avente diritto Compass Film; il restauro di Ecce Bombo (Nanni Moretti, 1978) è stato realizzato nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale a partire dai negativi scena e colonna messi a disposizione dalla Sacher Film. Le lavorazioni sono state supervisionate da Nanni Moretti. Laboratorio: CSC Digital Lab.

"Con il Presidente Sergio Castellitto e il Conservatore Stefano Della Casa abbiamo deciso che questi due importanti restauri siano accompagnati da due dossier realizzati appositamente dal Centro Sperimentale di Cinematografia, con voci autorevoli come Marco Bellocchio, Beppe Lanci, Nanni Moretti, tra gli altri", dice Mario Sesti, Responsabile della comunicazione del Centro Sperimentale di Cinematografia.



