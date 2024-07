Cgil Roma-Lazio, 'stop caporalato, domani corteo a Latina'

"Domani, sabato 6 luglio, saremo nuovamente a Latina, insieme a numerose altre associazioni, per una grande manifestazione nazionale contro il caporalato e un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide. L'appuntamento è alle ore 9 presso le Autolinee Nuove di Latina (via Vittorio Cervone), con partenza del corteo alle ore 9:30 in direzione di piazza della Libertà, dove alle 11:30 interverrà il segretario generale della CGIL Maurizio Landini". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.

"In Italia sono quasi tre milioni le lavoratrici e i lavoratori invisibili che operano irregolarmente in tutti i settori e in tutte le attività, 230mila coloro che lavorano irregolarmente nel settore agricolo - continua la nota -. Una situazione che dimostra chiaramente come una parte significativa dell'economia italiana tragga profitto dallo sfruttamento delle persone, negando loro dignità e diritti fondamentali, inclusi quelli alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dietro gli infortuni e le morti sul lavoro si celano infatti leggi inadeguate che deresponsabilizzano le aziende. Domani saremo a Latina per dire basta allo sfruttamento e alla precarietà e per costruire un futuro più giusto e dignitoso per tutti i lavoratori e le lavoratrici".



