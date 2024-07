Grave incidente nella serata di ieri ad Anzio, sul litorale vicino Roma. Un 40enne a bordo di uno scooter si è scontrato con un'auto. E' stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Lavinio Lido di Enea per i rilievi. I veicoli sono stati sequestrati.



