Arianna Meloni, ci dipingono come non siamo ma italiani con noi

"Nonostante spesso provino a dipingerci per quello che non siamo la maggioranza degli italiani è al nostro fianco, segno che stiamo facendo bene". Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, aprendo 'Piazza Italia', la festa della federazione romana del partito, sottolineando che "il partito è più tonico e vivo che mai".

"Oggi abbiamo realizzato un sogno - aggiunge - siamo un grande partito della nazione siamo il partito dell'orgoglio di sentirsi italiani, della coerenza che non abbiamo mai tradito, siamo un partito di patrioti, persone che ogni giorno con ogni azione dimostrano che prima di tutto c'è l'interesse dell'Italia".





