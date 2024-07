A Roma in corso lo sciopero di bus e metro, proclamato a seguito del grave incidente avvenuto ieri nel deposito Atac che ha coinvolto un dipendente. Per questo i sindacati hanno indetto otto ore di mobilitazione. Da questa mattina fino alle 16,30, chiuse Metro A, B/B1, C, la Ferrovia Termini-Centocelle. Possibili riduzioni di corse di Bus e tram.

Il servizio non sarà quindi garantito sulla rete Atac.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA