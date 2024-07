Un uomo è stato soccorso in strada nella notte a Roma in gravi condizioni. E' accaduto in via di Bravetta. Il 33enne italiano è stato trasportato in codice rosso in ospedale con una ferita al collo. Sul posto la polizia ha trovato tracce ematiche e un coccio di bottiglia. Agli agenti ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Sono in corso indagini.



