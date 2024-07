Incontro FI-Rocca, presidente soddisfatto dell'attuale Giunta

"In relazione ad alcune ricostruzioni giornalistiche sull'incontro svoltosi ieri tra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e i vertici regionali di Forza Italia, si precisa che si è trattato di un normale confronto politico - anche in relazione alle recenti elezioni amministrative e ai relativi turni di ballottaggio - come ce ne sono stati tanti in passato e come ce ne saranno in futuro con le diverse formazioni che compongono la maggioranza. L'incontro, cordiale e costruttivo, è servito a fare il punto sull'azione di governo, sulle priorità dell'agenda politico-amministrativa della Regione e sul contributo che Forza Italia da e darà, sia in Giunta che in Consiglio. Il presidente della Regione Lazio è soddisfatto dell'attuale squadra di governo e del clima di coesione e di collaborazione all'interno della maggioranza. Ogni altra ricostruzione è frutto di pura fantasia".

È quanto si legge in una nota della Regione Lazio.



