Bel Paese, cibo e natura le scelte degli italiani

"Valorizzare il proprio tempo libero e fare le scelte giuste è per noi di KuriU, piattaforma italiana gratuita che conta oggi 100mila utenti, una priorità. Vogliamo aiutare i nostri utenti, ispirandoli con le esperienze di chi utilizza liberamente questo spazio digitale". E' il commento di Tommaso Albonetti, ceo di KuriU, alla presentazione dell'Osservatorio sulle preferenze degli italiani e i nuovi trend nel mondo dei viaggi, del food e dello svago, realizzato dagli istituti di ricerca Swg e Rachael. In un museo, in un ristorante o nella natura: il 70% degli italiani ama trascorre il tempo libero nel Bel Paese; solo il 20% delle esperienze viene vissuto in Europa e il 10 fuori dal Vecchio Continente.

"Due i fattori rilevanti - prosegue Tommaso Albonetti - il ritorno alla scrittura da parte degli utenti che amano raccontare e condividere le esperienze che vivono e il valore economico del settore". Secondo i dati ricavati dall'analisi di 16 mila esperienze condivise su KuriU, a primeggiare con il 20% dei racconti condivisi sul social sono tutte quelle esperienze che hanno come filo conduttore il cibo, in particolare la cucina regionale e il vino. Al secondo posto le esperienze nella natura (18%); il 16% condivide l'interesse per la cultura: musei, gallerie e siti archeologici sono i luoghi dove passare il proprio tempo libero, così come i piccoli borghi. L'8% di condivisioni è invece dedicato allo sport e al benessere. Tra le esperienze che stanno prendendo piede sono quelle contemplative di chi, il 7%, sceglie chiese e monasteri. L'Osservatorio ha racchiuso nella categoria 'dolce far niente' (7%) coloro che amano passare il tempo libero oziando in luoghi di totale relax.

A chiudere l'elenco la passione per esperienze ludiche: parchi a tema, festival e concerti. L'Osservatorio KuriU ha tracciato un identikit di coloro che amano condividere le proprie esperienze sul social: il 62% dei racconti è condiviso da donne; il 51% è nella fascia 25-34 anni, a cui si aggiungono un 18% nella fascia 18-24 anni e un 17% in quella 35-44 anni. "Come dimostra la fotografia emersa dall'Osservatorio - commenta il direttore di KuriU Giuseppe Ricciuti - c'è un crescente desiderio di raccontare le proprie esperienze nel tempo libero. KuriU si pone l'obiettivo di essere un anticipatore di nuovi trend e permettere alla community di ispirarsi".



