Delitto Arce: sentenza appello attesa per il 12 luglio

E' attesa per il 12 luglio la sentenza del processo di appello per morte di Serena Mollicone, avvenuta ad Alatri (Frosinone) nel giugno del 2001. Oggi il pg ha concluso la requisitoria, che era stata depositata nelle scorse settimane, chiedendo una condanna a 24 anni per il maresciallo Franco Mottola, a 22 per la moglie Annamaria e il figlio Marco.

Il pg di Roma, concludendo il suo intervento, ha affermato che l'omicidio della 18enne riporta a quello di Marco Vannini, il giovane che fu ferito a morte a Ladispoli (Roma) da un colpo di pistola mentre era a casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, esploso dal padre di quest'ultima, Antonio Ciontoli. Il pg ha fatto riferimento all'obbligo di "garanzia e di protezione dei titolari dell'abitazione nei confronti di persone da loro ospitate che si trovino in pericolo di vita''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA