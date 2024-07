A Caracalla in bus per Tosca, a Roma torna 'Linea Opera'

Alle Terme di Caracalla in bus per l'emozionante spettacolo di Tosca. Riscuote grande successo a Roma anche quest'anno Linea Opera, l'iniziativa lanciata dal Teatro dell'Opera con l'assessorato alla Cultura, l'assessorato alla Mobilità, Atac e in collaborazione con "La Città Ideale" per avvicinare il pubblico alla lirica. Il progetto, alla quarta edizione, ha fatto nuovamente registrare, dopo Rigoletto dello scorso anno, il tutto esaurito in pochi giorni.

Mercoledì 3 luglio, dunque, dai 15 Municipi della città partiranno autobus dedicati per le Terme di Caracalla. I partecipanti potranno assistere all'anteprima - prezzo speciale 5 euro - del capolavoro di Giacomo Puccini nel nuovo allestimento per l centenario dalla morte del compositore. La regia dell'opera è di Francesco Micheli, il progetto scenografico a Massimiliano e Doriana Fuksas. Nei ruoli dei protagonisti Carmen Giannattasio (Tosca), Saimir Pirgu (Cavaradossi) e Claudio Sgura (Scarpia). Sul podio Antonio Fogliani, il Coro è diretto da Ciro Visco, con la partecipazione della Scuola di Canto Corale.

Linea Opera, progetto nato nel 2022, coinvolse cinque Municipi per Ernani di Giuseppe Verdi al Teatro Costanzi e fu esteso nell'ottobre successivo a otto Municipi per lo spettacolo di chiusura della stagione 2021/2022, Tosca di Puccini. L'anno scorso Linea Opera è coinvolto tutti e 15 i Municipi in occasione della prova generale di Rigoletto al Caracalla Festival. L'iniziativa permette ai cittadini di acquistare un massimo di due biglietti per utente al prezzo speciale di 5 euro su Ticketone attraverso un codice promo abbinato a ognuno dei 15 Municipi. I partecipanti dovranno poi salire sull'autobus provvisti di abbonamento Metrebus o biglietto Atac per l'andata e il ritorno e riceveranno un coupon che dovrà essere esibito con il biglietto acquistato online per accedere a Caracalla. La novità di quest'anno è il QRcode sul coupon personale che consentirà ai partecipanti di ascoltare sul proprio smartphone, durante il viaggio verso Caracalla, un podcast realizzato da "La Città Ideale" con la trama di Tosca. A fine spettacolo l'autobus riaccompagnerà i partecipanti al Municipio di partenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA