"Un Gramsci mai visto" sul palco del Maxxi di Giuli

Il concerto di Dente, il podcast live dedicato alla moda firmato da Maria Luisa Frisa e Chiara Tagliaferri e "Un Gramsci mai visto" di e con Angelo D'Orsi.

Questi gli appuntamenti della prima settimana di luglio di Estate al MAXXI, la manifestazione culturale inaugurata lo scorso 19 giugno che animerà a Roma l'estate con gli eventi dedicati all'arte, al cinema, alla musica e allo spettacolo.

Martedì 2 luglio, nella piazza del MAXXI alle ore 21, la teorica della moda e curatrice Maria Luisa Frisa e la scrittrice e autrice radiofonica Chiara Tagliaferri, in dialogo con lo stilista Antonio Marras, ci condurranno in un affascinante viaggio nel mondo della moda con il podcast live SAILOR.

Anatomia del corpo attraverso la moda, una narrazione intima e coinvolgente della moda attraverso le voci di chi la crea e la immagina. Maria Luisa Frisa e Chiara Tagliaferri entreranno nei dettagli delle vite e degli studi dei direttori creativi, rivelando storie che parlano di noi e del nostro tempo.

Introduce l'appuntamento Alessandro Giuli, presidente della Fondazione MAXXI , con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mercoledì 3 luglio, alle ore 21, lo storico Angelo d'Orsi presenterà invece Un Gramsci mai visto, uno spettacolo inedito e appassionante che offre una narrazione teatrale unica di Antonio Gramsci, accompagnata da musiche della tradizione popolare, con l'obiettivo di far conoscere la sua vita in una forma nuova. Sul palco, insieme all'autore, il Gramsci Group formato da Sara Adami, Sandro Chiaretti e Umberto Trinca. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, sarà introdotto da Alessandro Giuli, autore del recente pamphlet Gramsci è vivo.

Il concerto di Dente, che si esibirà con "L'amore non è bello nemmeno in estate", appuntamento dedicato all'album che si è aggiudicato il Premio Italiano della Musica Indipendente, si terrà invece giovedì 4 luglio, alle 21. Il cantautore racconterà in musica i lati oscuri dell'amore, svelandone gli aspetti più ironici e cinici. Un concerto-evento in cui oltre all'album cult, il musicista eseguirà i suoi grandi classici. Ospite speciale della serata il cantautore Colapesce, introduce il musicista e compositore Paolo Damiani (info e biglietti su maxxi.art).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA