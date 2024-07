Mittel acquista per 92 milioni Catalano nell'arredobagno

Mittel, tramite la propria controllata Italian Bathroom Design Group (Ibd) capofila della verticale di investimento nel settore arredobagno, acquisisce per 92 milioni il 100% di Ceramica Catalano. L'operazione di acquisto verrà finanziata prevalentemente mediante mezzi propri di Ibd e della controllante Mittel e, per una parte minore, mediante finanziamento bancario.

Catalano ha conseguito nel 2023 un fatturato pari a 48,6 milioni, realizzando un ebitda pari a circa 13 milioni e un utile di poco inferiore a 8,5 milioni. Catalano è attivo per l'arredobagno ed è presente ad oggi in oltre 60 paesi nel mondo, con una componente export sul fatturato intorno al 65%.

Il consolidamento di Catalano determina una crescita del gruppo Ibd a un fatturato 2023 di quasi 120 milioni e un ebitda superiore a 25 milioni con ulteriori prospettive di crescita.

"Mittel ha creato, attraverso Ibd, un polo di eccellenza assoluta del made in Italy, integralmente basato nel distretto di Civita Castellana, in grado di produrre a seguito dell'acquisizione di Catalano oltre 1,1 milioni di pezzi l'anno, all'interno di 4 stabilimenti" , ha osservato il presidente di Mittel e di Ibd, Marco Colacicco e ha aggiunto che "intendiamo proseguire con determinazione nel processo di crescita e di creazione di valore del gruppo Ibd, confermando un forte impegno di carattere esclusivamente industriale".



