L'omaggio dei Governatori del Rotary all'Altare della Patria

Omaggio del Rotary International al Milite Ignoto. I quattordici Governatori dei Distretti del Rotary International, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento stamane all'Altare della Patria a Roma per deporre una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto. Una cerimonia tradizionale, che si svolge ogni anno il 1° luglio e che suggella l'inizio dell'anno rotariano 2024-2025. A deporre la corona è stato Fabio Arcese, nuovo Governatore del Distretto 2080 che comprende Roma, il Lazio e la Sardegna. Quest'anno la cerimonia ha visto anche la partecipazione del Trustee e Chair eletto della Rotary Foundation, Holger Knaack.

"La cerimonia di deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria - ha detto il Governatore Arcese - simboleggia l'unità e la coesione di intenti della nostra associazione. La nostra forza è lavorare insieme per raggiungere traguardi importanti e promuovere la pace" "Il clima che si sta vivendo a livello globale è preoccupante - ha aggiunto Arcese - Secondo i dati raccolti dal Conflict index 2024 nel 2023 i conflitti hanno avuto un'impennata del 12% rispetto al 2022 e del 40% rispetto al 2020. E benché gli occhi siano puntati sulla guerra in Ucraina e sul conflitto tra Israele e Hamas, sempre nel 2023 sono stati registrati oltre 147mila conflitti. Numeri che creano preoccupazione e allarme.

Il Rotary ha una lunga storia di promozione della pace e di impegno nell'affrontare le cause dei conflitti. Lo fa attraverso i suoi sette Centri della Pace che sono dislocati all'interno delle migliori università di tutto il mondo e che hanno formato circa 1800 borsisti".

Poi il Governatore Arcese ha posto l'accento sugli impegni del Distretto 2080. "A febbraio 2025 parteciperemo alla Conferenza mondiale sulla Pace che si terrà a Istanbul, in Turchia sul tema "Guarire in un mondo diviso". Proprio a Istanbul, la Bahçeşehir University ospita il settimo Centro della Pace e accoglierà all'inizio del prossimo anno la sua prima classe di borsisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA