International Couture è cresciuta, ora è Roma Eterna

International Couture, la sfilata di marchi internazionali giunta alla undicesima edizione è cresciuta e con il patrocinio del Municipio Roma IX Eur, presenta l'evento RomaEterna. Ogni edizione di International Couture è stata dedicata a un tema, RomaEterna è il titolo e il tema prescelto della nuova edizione prevista dal 2 al 5 luglio.

Il nuovo format prevede oltre alle sfilate, una mostra e vari eventi collaterali. Primo evento del programma, il 2 luglio, la mostra, tra Moda & Cinema, che si svolgerà nella "Vaccheria" di Roma, all'Eur. La mostra resterà aperta fino a mercoledì 3 luglio, giorno in cui si terrà la sfilata della maison Luigi Borbone, sulla Scalea Carlo Mosca di SS Pietro e Paolo. Il 4 luglio alle ore 18,30 si assisterà al Tableau Vivant Inside the Dream nel Salone delle Colonne sempre all'Eur, ovvero i gioielli artigianali dei designer di Officine Talenti preziosi e abbinati agli abiti heritage di Luigi Borbone e alle 19.30, stessa location, la sfilata di "International Couture" con i suoi marchi italiani e internazionali. Il 5 luglio, evento Cna Federmoda, Rmi 2024 al Salone delle Colonne. Saliranno in pedana, per la finale del XXXIV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di Cna Federmoda e della settimana dedicata all'edizione 2024 di RMI (Ricerca Moda Innovazione) tutti i candidati che hanno superato la selezione della commissione.



