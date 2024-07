Fara music festival, 30 concerti dal 6 luglio al 25 agosto

Per la XVIII edizione consecutiva, il Fara Music Festival torna ad essere protagonista dell'estate musicale laziale. 30 concerti, dal 6 luglio al 25 agosto, nel borgo medievale dell'Abbazia di Farfa. I concerti si terranno tra il Garden del Fara Music e il Parco Cremonesi.

Oltre 80 artisti da tutto il mondo, con alcune esclusive, anteprime assolute e novità editoriali. I due palchi allestiti, immersi nel verde e nella storia dell'Abbazia di Farfa, ospiteranno performance che spazieranno tra diverse sfumature del jazz e creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Tra i protagonisti di questa edizione, si esibiranno mostri sacri del jazz nazionale come Enrico Pieranunzi con FelliniJazz e Danilo Rea con Tributo a Billie Holiday, e star statunitensi come The Bad Plus e Jonathan Kreisberg Quartet. Non mancherà lo spazio per la Musica d'Autore con la presenza di Nino Buonocore, con il suo Quartetto "in Jazz", e per progetti originali come Butterfly special Guest Luca Aquino, Mauro Mussoni Trio Guest Nico Gori, Camera Ensemble, di Giovanni Palombo con Gabriele Coen.

Spazio come da tradizione per la Nuova Generazione Jazz con alcuni progetti nazionali ed europei, tra i quali, Lorenzo Bisogno Quartet feat. Cosimo Boni, neo vincitore del Premio Siae Per Chi Crea, Jemma, Premio Lazio Sound, Trinetones feat.

Domenico Sanna, No:Fly feat Gianluca Caporale, Antonio Ottaviano Quintet, vincitore del Premio Urbani, Mateusz Kaszuba Trio, vincitore del Jazz Juniors Festival di Cracovia.

Protagonista anche in questa edizione la voce femminile. Tra i progetti che si alterneranno nei due mesi, due figlie d'arte Oona Rea e Beatrice Gatto. Suoneranno inoltre Serena Berneschi Quintet, Lilac Dream, Elsa Baldini Quartet, Elimi.

La manifestazione si svolgerà dal 6 luglio al 25 agosto. La direzione artistica è affidata a Enrico Moccia.



