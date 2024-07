Abusi su alunne di 11 anni, chiesto processo per prof

Durante le ore di lezione ha molestato dieci alunne di appena 11 anni. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un professore di un istituto paritario dell'area nord della Capitale per l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto riscostruito dagli inquirenti gli episodi sono avvenuti in classe tra il dicembre del 2022 e il maggio del 2023. Il docente di 43 anni, nelle fasi delle indagini, è stato raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari ed è attualmente interdetto dall'esercizio della professione per 12 mesi. In base al capo di imputazione le molestie spesso avvenivano all'interno della classe quando le giovanissime vittime venivano chiamate alla cattedra accanto al docente per correggere alcuni compiti o interrogazioni.



