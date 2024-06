Incidente tra un'ambulanza e un'auto in via Serafini all'incrocio di via Palmiro Togliatti a Roma. Il personale dei vigili del fuoco hanno estratto l'autista dell'ambulanza, ferito, che è stato trasportato in ospedale. Il conducente dell'auto, rimasto illeso, è stato accompagnato in ospedale in stato di shock. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.



