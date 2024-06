Servizio ad alto impatto della Polizia di Stato dal centro alla periferia di Roma : arrestato un ragazzo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; rilevate 7 sanzioni al Codice della strada, ritirate 5 patenti e denunciate 5 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Complessivamente sono state identificate 493 persone, controllati 184 veicoli, 4 esercizi commerciali e comminate sanzioni amministrative per un importo totale di 4.500 euro.





