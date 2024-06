Uomo aggredito in parco vicino a Roma, è gravissimo

Un uomo è stato soccorso nella notte in gravissime condizioni all'interno del parco Palatucci di Nettuno, sul litorale vicino Roma.

L'allarme è scattato intorno alle 4 dalla segnalazione al 112 di un uomo aggredito. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio. E' stato soccorso, privo di sensi e con il volto tumefatto, e trasportato in ospedale in codice rosso. Sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato indagini per far luce sull'accaduto. Si cercano testimoni. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona.



