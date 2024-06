Teatro Parioli-Costanzo, da Bova a Ghini per la nuova stagione

Eventi, appuntamenti per famiglie e 13 spettacoli: la quarta stagione teatrale del Parioli-Costanzo si preannuncia ricca di novità e di grandi protagonisti, a partire dal nuovo direttore artistico, Massimiliano Bruno. Altra novità è la nascita di una scuola, diretta da Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, due giorni a settimana, con tre corsi e due spettacoli l'anno.

La stagione teatrale si apre dal 30 ottobre al 10 novembre con 'Buongiorno papà' di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo; protagonista Raoul Bova. Daniele Pecci sarà il protagonista e regista di 'Divagazioni e delizie' di John Gay dall'11 al 22 dicembre. Dal 26 dicembre al 12 gennaio torna Riccardo Rossi con lo show 'Volevo fare il musicista'. Massimiliano Bruno ritorna dal 15 gennaio al 2 febbraio con lo spettacolo 'Lo stato delle cose-Seconda parte' con 30 giovani attrici e attori che si alterneranno in scena. Dal 12 al 23 febbraio Ale & Franz portano lo spettacolo 'La Commedia' scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, regia di Alberto Ferrari. Dal 26 febbraio al 9 marzo Massimo Ghini sarà 'Il vedovo', spettacolo tratto dal celebre film di Dino Risi. Dal 12 al 23 marzo Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi saranno i protagonisti di 'Plaza Suite' di Neil Simon con la regia di Ennio Coltorti. Dal 26 marzo al 6 aprile Massimiliano Bruno e Gianmarco Tognazzi saranno i protagonisti di 'La prospettiva', scritto e diretto da Massimiliano Bruno.

In cartellone anche spettacoli di una sola settimana: 'Conversazioni dopo un funerale' di Yasmina Reza e la regia di Filippo Gentile, dal 16 al 20 ottobre; 'Una donna sola' di Dario Fo e Franca Rame, dal 9 al 13 aprile, con Rosalia Porcaro. 'Le gratitudini' con la regia di Paolo Triestino dal 7 all'11 maggio; dal 14 al 18 maggio Massimo Ghini con 'Noi Giuda', scritto e diretto da Angelo Longoni; 'Lucifero e la signora Trascendenza ossessiva' di e con Egidio Carbone Lucifero dal 21 al 25 maggio.



