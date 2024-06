Perseguita l'ex, sorveglianza speciale per giovane di Formia

La polizia di Latina ha dato esecuzione alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico, nei confronti di un giovane di Formia, indagato per reati di "codice rosso". Il ragazzo, infatti, si era reso responsabile nel corso del tempo di gravi episodi ai danni della sua ex convivente, per i quali era stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Già destinatario di diverse misure cautelari, tra cui il divieto di avvicinamento alla vittima, in seguito al ripetersi di tali comportamenti erano stati anche disposti, in aggravamento alla misura, gli arresti domiciliari. Malgrado ciò, quest'ultimo si era introdotto in pieno giorno nell'abitazione della donna per portare via un elettrodomestico, aggredendola e commettendo gli ulteriori reati di violazione di domicilio, lesioni aggravate e rapina, tanto che nei suoi confronti era stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere. La segnalazione avanzata dal Commissariato di Formia ha evidenziato la sua pericolosità per la sicurezza pubblica, a fronte di un elevato grado di pervicacia criminale di cui è stata testimonianza non solo la brutalità dell'ultima aggressione, ma anche la reiterazione delle violazioni delle prescrizioni imposte con le misure cautelari applicategli. Pertanto, il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, preso atto degli elementi raccolti sulla pericolosità manifestata nel tempo dall'uomo e dell'esigenza di tutelare la vittima, ha emanato il decreto della sorveglianza speciale per la durata di due anni, con la previsione di una serie di prescrizione limitative della libertà personale, nonché dell'applicazione del "braccialetto elettronico, con l'obbligo di tenere una distanza non inferiore ai cinquecento metri dalla donna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA