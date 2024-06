Al termine di una lite con la fidanzata si è chiuso in bagno con una tanica di benzina e si è dato fuoco. E' accaduto nella tarda serata di ieri in via Giuseppe Cossu, in zona Castel di Leva a Roma. Il 23enne è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. Sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i poliziotti del Distretto Esposizione.



