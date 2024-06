Incidente in A1, sette chilometri di coda in Ciociaria

Una coda di veicoli lunga sette chilometri si è formata sull'Autostrada A1 nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone a causa di un incidente stradale avvenuto al Km 644 in territorio di Ceprano, sulle corsie che portano a Sud.

Poco prima delle ore 13 un'auto è sbandata ed è andata a schiantarsi contro il guard rail alla sua destra, montato su una struttura in cemento per delimitare una profonda scarpata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Frosinone con i Vigili del Fuoco, uomini e mezzi di Autostrade per l'Italia ed il personale sanitario del 118 che ha disposto l'intervento di una eliambulanza ed il trasferimento dell'automobilista a Roma.

Il traffico ora procede su due corsie. Una parte dei veicoli è stata deviata sulla Casilina da Frosinone fino al casello di Pontecorvo.



