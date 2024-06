Detenuto morto a Frosinone: ricoverato più volte in Tso

Il detenuto morto ieri nel carcere di Frosinone era in attesa di giudizio ed aveva problemi di salute mentale: nelle scorse settimane era stato ricoverato nell'ospedale Spaziani del capoluogo per un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Per il sindacato di polizia Uilpa "Diversamente che in altre circostanze in cui lo scopo è quello di 'sniffare' il gas, in questo caso tutto lascerebbe pensare a un suicidio" dice il Segretario generale Gennarino De Fazio. Per Massimo Costantino, Segretario generale Fns Cisl Lazio "più volte il 21enne aveva dato segnali di disagio psichico". Il Segretario Generale del Sappe Donato Capece evidenzia che "in attesa che le indagini facciano chiarezza è ora che al posto delle pericolosissime bombolette a gas, a volte trasformate anche in bombe contro il personale di Polizia Penitenziaria, si dotino le carceri di piastre elettriche per riscaldare il cibo dei detenuti".



