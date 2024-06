Clochard si dà fuoco in parco a Roma, soccorso da cittadini

Un uomo senza fissa dimora si è cosparso di liquido infiammabile e si é dato fuoco all'interno del parco Villa Lais a Roma. Alcuni cittadini hanno spento le fiamme. L'uomo, cosciente e con diverse ustioni sul corpo, é stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso. Non è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Tuscolana e della compagnia Piazza Dante che indagano. Al momento sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo e non vi siano responsabilità di terzi. Non si conoscono i motivi del gesto.



