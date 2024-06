Cda Rai, nel 2025 via da Viale Mazzini, ok ad affitto altra sede

Il Consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi alla presenza dell'amministratore delegato Roberto Sergio, ha esaminato l'evoluzione delle tendenze economiche per l'esercizio 2024. Il Cda - spiega una nota di Viale Mazzini - ha altresì esaminato il piano di interventi finalizzato all' ottimizzazione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare dell'azienda con specifico riferimento all'area di Roma: in tale ambito è stato approvato il contratto preliminare per l'affitto dell'immobile 'polmone' sito in Via Alessandro Severo in cui - in relazione ai lavori di ristrutturazione del palazzo di Viale Mazzini - sarà temporaneamente trasferita, nel secondo semestre 2025, la sede direzionale.

Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024- 27 del programma Affari Tuoi, nonché l'offerta per l'acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027.





