Belle Arti, convenzione tra Accademia e Comune di Sora

L'Accademia di Belle Arti di Frosinone ed il Comune di Sora hanno definito oggi una convenzione in base alla quale gli studenti potranno svolgere stage e tirocini collegati all'attività didattica prevista per il corso di diploma accademico in "Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico" e per gli altri corsi formativi attivi presso l'Accademia.

La convenzione sarà firmata nei prossimi giorni e consentirà agli studenti di svolgere a Sora attività didattiche curriculari ed extra curriculari, oltre eventuali tesi. Le attività si svolgeranno presso il Museo della Media Valle del Liri.

Per la consigliera comunale delegata Manuela Cerqua "Sarà un grande arricchimento per la nostra struttura museale che da poco ha riaperto le porte al pubblico".

Nel recente passato Sora è stata sede universitaria, con i corsi triennali e specialistici in Scienze della Comunicazione dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale ospitati nel palazzo Baronio.



