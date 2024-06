Accoltellato in strada a Tor Bella Monaca, un arresto

ROMA, 28 GIU -Accoltellamento in strada ieri pomeriggio a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Un cittadino tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, è stato soccorso a largo Mengaroni.

Trasportato in ospedale, è stato giusicato guaribile in vento giorni. Le coltellate hanno sfiorato l'arteria femorale. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca che hanno avviato indagini. Almeno 5 le coltellate inferte alle gambe probabilmente al culmine di una lite. Rintracciato poco dopo un connazionale di 29 anni che è stato arrestato per tentato omicidio. Quando è stato bloccato l'uomo ha reagito spintonando i militari. Dalle perquisizioni personali e domiciliari è stato trovato in possesso di indumenti sporchi di sangue. L'ipotesi è che a colpirlo sia stata anche una seconda persona non ancora identificata. Proseguono le indagini dei carabinieri.





