A Castel Sant'Angelo la rievocazione della Girandola

Il 29 giugno, festa dei patroni di Roma, i santi Pietro e Paolo, si svolgerà a Castel Sant'Angelo la rievocazione storica della Girandola, straordinario spettacolo di fuochi d'artificio che cittadini e turisti potranno ammirare dalle 21.30 dal Lungotevere Tor di Nona e dai Ponti Vittorio Emanuele II, Sant'Angelo e Umberto I. La tradizionale Girandola è una delle feste più spettacolari e popolari di Roma, presente già nel XV secolo e per secoli raccontata da letterati e ritratta da artisti rimasti ammaliati dall'affascinante gioco di fuochi d'artificio. Quest'anno, poi, la manifestazione si intreccia con la mostra storico-documentaria dal titolo 'La maraviglia del tempo. La Girandola e l'arte pirotecnica a Castel Sant'Angelo', esposta a Castel Sant'Angelo fino al 29 settembre: è un viaggio nel tempo tra dipinti, stampe, manoscritti e macchine per fuochi. La manifestazione è organizzata dall'istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma, guidato da Massimo Osanna, e ideata e progettata da Giuseppe Passeri, tra i massimi esperti di questo tipo di spettacoli, e dal Gruppo IX Invicta & Co, con gli auspici della Presidenza della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati - Cultura, Scienza e Istruzione, e il sostegno di Enel. L'evento è realizzato anche grazie a Roma Capitale, il Gabinetto del Sindaco, l'Assessorato ai Grandi Eventi, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e al contributo della Prefettura, della Questura di Roma e del Corpo dei Vigili del Fuoco.



