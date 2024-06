A breve l'incontro tra i sindaco di Roma Gualtieri e il presidente della Lazio Claudio Lotito sul progetto del nuovo stadio Flaminio. Secondo quanto si apprende ci sono contatti in queste ore tra lo staff del sindaco e la Lazio per fissare l'incontro per la presentazione del progetto.

Lunedì prossimo, secondo quanto si apprende, il Presidente Lotito comunicherà al Campidoglio il giorno prescelto tra quelli proposti.



