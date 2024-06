Il cadavere di un uomo è stato trovato stamattina nel lago di Nemi, vicino Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nemi e della compagnia di Velletri.

Apparentemente si tratta di uomo in età avanzata. Non ci segni evidenti di violenza. E' in corso l'identificazione. Si attende l'arrivo del medico legale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Velletri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA