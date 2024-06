Meningite scambiata per mal di testa, a giudizio tre medici

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio tre medici accusati di omicidio colposo per la morte di Valeria Fioravanti, la 27enne deceduta per meningite nel gennaio del 2023 dopo essere stata visitata in diversi ospedali e strutture sanitarie della Capitale. Il processo è stato fissato al 16 settembre del 2025 davanti al tribunale monocratico.

In base a quanto emerge da una consulenza disposta dalla Procura la meningite venne scambiata per mal di testa e schiena.

"Siamo soddisfatti, Valeria ci manca come l'aria, siamo fiduciosi - commentano i genitori Tiziana e Stefano - per il corso della legge, i magistrati stanno lavorando con molta cura senza tralasciare niente. È evidente l'errore che è stato fatto dai medici, Valeria non è stata messa sotto osservazione. Non hanno provato a curarla, le hanno dato un antidolorifico, non ci sono parole, una ragazza che viene al pronto soccorso per quattro volte, sempre in condizioni peggiori, ogni volta le hanno cambiato cura, in 15 giorni sono riusciti ad ucciderla".





