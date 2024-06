La Treccani ricorda Ernesto Assante, serata live Verso le Stelle

La Fondazione Treccani Cultura ricorda Ernesto Assante, storica firma di Repubblica e punto di riferimento del giornalismo musicale italiano, morto il 26 febbraio 2024, con la serata di musica live 'Verso le stelle.

150 canzoni per sentirsi vivi', il 30 giugno alle 21 a Villa Lazzaroni a Roma.

In collaborazione con Villa Lazzaroni Summer Fest 2024, l'evento vuol rendere omaggio con un abbraccio collettivo ad Assante, direttore scientifico assieme a Sandro Cappelletto dell'Enciclopedia della Musica, in corso di pubblicazione.

A ricordare il giornalista, che ha saputo raccontare in modo originale al pubblico tante canzoni, favorendone l'ingresso nella memoria collettiva, saranno Daniela Amenta, Massimo Bray, Stefano Cioffi, Valerio Corzani, Teresa De Santis, Andrea Silenzi e Sandro Cappelletto.

La Live Band composta da Marcello Alluli al Sax, Enrico Zanisi al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria suonerà alcune delle canzoni più amate da Assante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA