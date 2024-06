Giardini della Filarmonica, Omaggio a Petrassi e The Bass Gang

L' omaggio a Goffredo Petrassi nel 120 anniversario della nascita e l' ironia divertente di The Bass Gang, quartetto di contrabbassi che spazia dal repertorio classico al jazz, pop e rock. E' il doppio appuntamento in programma il 28 giugno per I Giardini della Filarmonica, la rassegna di appuntamenti estivi dell' Accademia Filarmonica Romana. Si comincia alle 20 con il soprano Rosaria Angotti e la pianista Tiziana Cosentino, con la voce recitante di Paolo Cutuli per il tributo a Petrassi (1904-2003). Sarà proposta una selezione dei 24 Canti della campagna romana, nati da un progetto singolare che nel 1927 vide il giovane Petrassi insieme al ricercatore Giorgio Nataletti raccogliere dalla voce viva del popolo e armonizzare il canto popolare genuino della campagna romana. Alcuni dei quali, ricordava il compositore nel libro-intervista Conversazioni con Petrassi, ascoltati dalla voce di sua madre, altri invece dai contadini delle terre fra Tivoli e Palestrina. Nascono stornelli, ninne-nanne, lamenti, canti di lavoro, gabbi, che vengono qui proposti contemporaneamente all'uscita della registrazione discografica realizzata dal duo Angotti-Cosentino. A seguire nei Giardini alle 21.30 The Bass Gang, quattro professionisti della musica classica - Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Alberto Bocin e Amerigo Bernardi - abituati ad affrontare i grandi repertori sinfonici in importanti orchestre italiane e straniere, che hanno la conoscenza approfondita di molteplici generi musicali, da quelli colti tradizionali a quelli leggeri e pop. Con un tocco di sana follia, li si vedrà in costumi di scena che includono abiti da gangster o divise da galeotti dare vita a un concerto vivace animato dall'affiatamento di un'amicizia pluriennale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA