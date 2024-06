Caracalla Festival, più di cento cantori al Teatro del Portico

Le giovani voci della Scuola di Canto Corale Teatro dell'Opera di Roma diretta da Ciro Visco protagoniste di due serate della programmazione ''Off' del Caracalla Festival 2024. Oltre cento cantori saranno impegnati sul palcoscenico del Teatro del Portico, nelle antiche Terme, in due concerti, il 28 giugno e l' 8 luglio alle 19. In scena i tre gruppi canori della Scuola: Coro Preparatorio, Schola Cantorum e Coro di Voci Bianche. I cantori, tra i 6 e i 16 anni, proporranno un programma che spazia dalle sonorità rinascimentali alla musica popolare passando attraverso ritmi latino-americani e gospel. Tra i brani più celebri, Capricciata e contrappunto bestiale alla mente di Adriano Banchieri, Magnificat Gospel di Robert Ray e La Fede, La Speranza, La Carità di Gioachino Rossini. Sul podio si alternano i maestri Isabella Giorcelli e Alberto de Sanctis. Al pianoforte Alessia Capoccia. L' accesso del pubblico al Teatro del Portico è in via Antoniniana, 14. A breve è prevista l'uscita del nuovo bando per l'anno scolastico 2024/25 per accedere alla Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito operaroma.it.



