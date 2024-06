Ultimo, 250mila biglietti già venduti per le date del tour 2025

A poco più di un'ora dall'apertura delle vendite delle seconde date, il tour Ultimo Stadi 2025 - La Favola Continua... colleziona numeri da record con oltre 250mila biglietti venduti in tutto il tour. E questo mentre la tournée 2024 è ancora in pieno svolgimento.

"Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo", così l'artista dal palco dell'Olimpico aveva regalato la conferma di un nuovo tour al suo pubblico. Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari: dal 29 giugno al 23 luglio il 2025 di Ultimo sarà di nuovo all'insegna di una favola in musica.

Centomila biglietti sono stati polverizzati solo nella prima mezz'ora dall'apertura delle vendite delle prime date, tanto da aprire a schiaffo una seconda data a Milano il 7 luglio e una seconda data a Roma l'11 luglio.

"Non smettete mai di credere nelle favole", è la frase che chiude i concerti del cantautore, che a soli 28 anni vanta 41 stadi nel suo palmarès, di cui 6 annunciati per il prossimo anno e 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno, e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 2 milioni.

Ultimo Stadi 2025 - La Favola Continua... è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e saranno disponibili nei punti vendita autorizzati dalle 11 di sabato 29 giugno.



