Torna il Retrofestival, lo swing sulle spiagge del Lazio

Anche quest'anno il litorale di Terracina si trasformerà in pista da ballo con musicisti e ballerini provenienti da ogni parte del mondo. Torna infatti dal 27 al 30 giugno #RetroFestival, kermesse giunta alla sua quinta edizione dedicata interamente alla cultura swing e rétro, un settore da qualche anno attira un numero crescente di appassionati in tutta Italia.

Quattro giorni di attività - spiega una nota - che spaziano da workshop, dibattiti, e ben 5 band live di musica swing, per passare poi a lezioni di Lindy Hop e Solo Jazz con insegnanti internazionali, "taster classes", DJ set, ed esibizioni di artisti provenienti da tutto il mondo.

Una novità di questa edizione è rappresentata dall'apertura del "Rétro Jazz Cafè", uno spazio che servirà cocktail e dove fare l'aperitivo, degustando street food e godendo della musica dal vivo già dal pomeriggio.

Inoltre, il festival prevede attività pomeridiane come laboratori, jam session, interviste, proiezioni e "talks" sulla cultura afroamericana e la storia dello swing. Non mancheranno il "Rétro market" con oltre 30 stand di oggettistica vintage, artigianato, un'area dedicata ai bambini, lezioni di yoga e visite guidate al centro storico di Terracina.

Il #RetroFestival aprirà i battenti giovedì 27 giugno alle ore 17 presso la Pineta di Terracina (via Cristoforo Colombo).





