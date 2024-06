Riapre restaurato Giardino segreto delle Erme a Villa Borghese

Completato l'intervento di restauro e valorizzazione dell'Esedra dei Draghi e della fontana del Giardino delle Erme e la riqualificazione del verde del Giardino, conosciuto anche come 'IV Giardino Segreto' di Villa Borghese. Viene così riconsegnato alla città uno spazio architettonico di pregio di età barocca, un tassello importante del più ampio piano di recupero di Villa Borghese. Lo rende noto il Campidoglio.

I lavori, della durata di circa quattro mesi, promossi dall'assessorato alla Cultura ed eseguiti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente sono stati realizzati grazie a una donazione di prestazioni della società Izi Spa, per un importo complessivo di 100 mila euro, oltre alla direzione lavori e all'adeguamento funzionale degli impianti. Si tratta di una nuova procedura di elargizione adottata per la prima volta, un accordo tra pubblico e privato che può essere replicato per il recupero dei beni architettonici e la riqualificazione delle aree verdi del patrimonio cittadino. Il Giardino delle Erme, così recuperato, sarà aperto e visitabile tutti i giorni a partire dal 27 giugno dalle ore 8 alle 19.

"Con il sostegno della Società Izi, che ringrazio a nome di tutti i romani, riconsegnamo alla città uno degli angoli più suggestivi di Villa Borghese con la valorizzazione del Giardino delle Erme - ha detto il sindaco Gualtieri - rendendolo ancora più bello e meglio illuminato e restaurando sia la fontana romana che l'ingresso monumentale. Un nuovo tassello nel nostro percorso di valorizzazione del nostro immenso patrimonio storico, artistico e culturale, dal grande progetto di passeggiata archeologica nell'area dei Fori, passando per l'apertura del Museo della Forma Urbis, fino al rilancio di Largo Argentina e nei prossimi mesi di piazza Augusto Imperatore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA