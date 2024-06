Piano caldo a Roma, 'Piscine all'aperto' per gli over 70

È attivo il progetto 'Piscine all'aperto' di Roma Capitale. L'iniziativa, promossa per il terzo anno consecutivo dall'Assessorato Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda e dall'Assessorato Politiche Sociali e alla Salute, rientra nel 'Piano caldo' del Campidoglio e garantisce l'accesso gratuito in 21 impianti sportivi comunali per gli over 70. Da oggi è possibile prenotare i propri ingressi. Per usufruire del servizio gratuito si può chiamare il centralino unico operativo di Roma Capitale in collaborazione con Farmacap: 800957774, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15.

"Con l'iniziativa 'Piscine all'aperto' - dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale - desideriamo nel concreto tutelare le categorie più fragili. Le strutture comunali, di competenza del Dipartimento Sport, sono presenti in ogni zona di Roma, da Ostia a Ponte Milvio, da Tor Bella Monaca al Corviale. Oltre all'ingresso gratuito, le persone potranno usufruire dei servizi e delle attrezzature della piscina, come l'ombrellone e il lettino. Ringrazio tutti i singoli gestori che ci hanno dato la propria disponibilità. Questo progetto non solo vuole proteggere le persone più anziane nei mesi più caldi dell'anno e abbattere ogni tipo di barriera, ma ha anche lo scopo di offrire occasioni di socializzazione ed evitare il senso di solitudine e di isolamento che purtroppo molti vivono durante l'anno".

"Anche quest'anno - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - offriremo un'opportunità di svago in città per tanti anziani che rimangono a Roma, spesso da soli. È un'occasione per soffrire meno il caldo, ma anche per promuovere l'invecchiamento attivo e potenziare l'autonomia.

Ringrazio Farmacap che, nelle giornate dei picchi di calore, ha previsto per gli anziani anche la misurazione gratuita della pressione presso le farmacie comunali. Sono previste poi 12 giornate della salute anche presso il camper Farmacap con misurazione pressione, colesterolo, glicemia e valutazione funzionalità cardiaca, distribuzione di integratori specifici per contrastare il fenomeno della disidratazione negli anziani e consigli utili per affrontare il caldo".



