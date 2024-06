Comunità indiana, "contenti per il visto a sorella di Soni"

"E' un messaggio importante, siamo contentissimi". Sono le parole con cui Gurmukh Singh, presidente della comunità indiana del Lazio, commenta la notizia del rilascio del visto d'ingresso in Italia alla sorella della compagna di Satnam Singh, il bracciante morto per un incidente sul lavoro nell'agro pontino, da parte dell'ambasciata d'Italia a New Delhi. "Vogliamo ringraziare il comune di Cisterna, quello di Latina e i loro sindaci, oltre al governo italiano che sta concedendo questa possibilità e che sta ascoltando la nostra comunità. Grazie anche alla stampa che ha alzato la voce dopo quanto accaduto a Satnam: senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. Chiediamo che anche la famiglia di Satnam, e non solo quella di Soni, possa raggiungere il Paese. Deve essere fatta giustizia", le parole di Gurmkuh Singh.



