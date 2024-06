Classica al Tramonto, a Roma Pagano e l' Ochestra Canova

Enrico Saverio Pagano e la sua Orchestra da Camera Canova sono i protagonisti della serata del 27 giugno, alle 21 al Museo Orto Botanico, di 'Classica al Tramonto, la rassegna di appuntamenti estivi dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. Il giovane direttore e i musicisti della sua orchestra, artisti in residenza della IUC, propongono uno squarcio sul repertorio contrappuntistico del '700 da Mozart - Adagio e Fuga K 546 e il Quartetto in sol maggiore K 156 - ai primi dieci Contrappunti da L'Arte della Fuga di Bach, sommo capolavoro tardo barocco in cui la libertà esecutiva, per quanto riguarda la scelta della strumentazione, ne permette l'esecuzione con un organico libero che può arrivare, come in questo caso, fino all'intera orchestra. L'Orchestra da Camera Canova, nata nel 2014, ha un interesse particolare per il classicismo musicale ed è formata da giovani professionisti italiani con una età media di 25 anni. Pagano con l'Orchestra Canova da lui fondata quando aveva 19 anni, ha all'attivo circa un centinaio di concerti in tutta Italia e all'estero.



