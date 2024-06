Caltagirone, dare a Roma misure compensative per l'autonomia

Negli anni Roma ha perso "i suoi flussi finanziari". E la riforma per l'autonomia differenziata può, oggi, "potenzialemte aggravare il problema: si decentrano risorse e pil", avverte Francesco Gaetano Caltagirone introducendo un ampio confronto organizzato dal Messaggero sul futuro della città, 'l'Italia si Trasforma. Una sfida Capitale'.

Roma è "una Ferrari senza benzina". Ora rischia "perdita di posti di lavoro, di Pil, di risorse" e "senza lavoro i romani se ne andranno", si rischia una "crisi demografica che metterà ulteriormente in diffficoltà la città". Quindi, avverte Caltagirone: "Sono indispensabili partite compensative", misure per ridare alla città "i flussi finanziari che ha perso. A Roma è stato tolto molto".



