Apre spiaggia Tiberis a Ponte Marconi, sport ed eventi

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri ha inaugurato ieri sera, martedì 25 giugno, l'avvio della nuova stagione estiva della spiaggia Tiberis. Lo rende noto il Campidoglio.

L'area di circa 2 ettari, situata sulla riva sinistra del Tevere all'altezza di Ponte Marconi, è stata attrezzata anche quest'anno con giochi d'acqua, ombrelloni di paglia e aree relax, un punto ristoro, biliardini, ping pong e due campi da beach volley e poi il chiosco che garantirà a tutti la possibilità di usufruire di un luogo comodo, accessibile, sicuro, pulito ed accogliente. Ampio spazio anche per il benessere, con lezioni di yoga e altre discipline. Di sera, dall'aperitivo in poi, tanti eventi di musica dal vivo e serate di ballo, che permetteranno a giovani e famiglie di socializzare in questo spazio rigenerato.

"Essere riusciti a stabilizzare un luogo così bello e di qualità per noi è motivo di gioia - ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri - Questa spiaggia fluviale è solo una tappa del progetto più ampio dei parchi d'affaccio. Tiberis, con la programmazione anche invernale, diventa a pieno titolo il nono parco lungo il corso del fiume. Andremo avanti, per creare un unico parco fluviale lineare, il più grande d'Europa. Riportiamo il Tevere al centro della vita della città e Tiberis è il gioiello di questo progetto avendo anche questa dimensione di spiaggia, con tutti i servizi necessari per godere di questo spazio".

"Anche quest'anno prende il via Tiberis, un esperimento di successo che ormai possiamo considerare una realtà consolidata nel panorama delle iniziative estive a Roma - aggiunge Alfonsi - L'introduzione di un modello di gestione diverso da quello del passato, che consente all'operatore di realizzare l'equilibrio economico attraverso le attività di intrattenimento serale, si è rivelata la chiave del successo di questa iniziativa. Siamo di fronte a un esempio di come, attraverso un'efficace collaborazione tra pubblico e privato, sia possibile offrire ai cittadini un servizio di qualità elevata con un costo minore per l'Amministrazione".



