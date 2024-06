Al via gli EduCamp del Coni Lazio

Con il ritorno dell'estate e la fine dell'anno scolastico prendono il via gli Educamp del Coni Lazio.

Quest'ultimo, come di consueto, ha organizzato tre centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni.

I giovani sono seguiti da educatori tecnico-sportivi con il coinvolgimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, nonché delle Associazioni e Società Sportive ad essi affiliate e dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato.

Diverse le discipline sportive offerte, dalla scherma all'atletica leggera, passando per calcio, canottaggio, pallacanestro e pallavolo, nei tre Educamp attivi sul territorio regionale dal lunedì al venerdì.

A Roma, nel quartiere Massimina (Municipio XII), si svolge il Centro Sportivo Parrocchiale, che grazie al progetto "CONI & Regione per lo Sport" - fiore all'occhiello dell'omonimo protocollo d'intesa siglato tra CONI Lazio e Regione Lazio - consente a 70 ragazzi a settimana di giocare e divertirsi in maniera completamente gratuita presso gli spazi della Parrocchia Corpus Domini (sita in via Giuseppe Vanni, 53).

A Viterbo, invece, è partito l'Educamp presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare (SMAM), che andrà avanti fino al 5 luglio, per poi proseguire per altre tre settimane (fino al 2 agosto) presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito.

Infine, in provincia di Latina, è in corso di svolgimento l'Educamp al Centro Sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza di Sabaudia, che resterà attivo fino al 9 agosto.

"Anche quest'anno il Coni Lazio", ha detto il presidente Riccardo Viola, "ha deciso di organizzare direttamente tre Educamp, che hanno raccolto tantissime adesioni. Oltre ad incoraggiare l'attività sportiva tra i più giovani, vogliamo essere vicini alle famiglie che nel periodo estivo hanno la necessità di affidare i loro figli a persone competenti e di fiducia. Perciò abbiamo messo in campo i migliori istruttori e tecnici federali con l'obiettivo di stimolare i ragazzi a praticare sport e trovare la propria disciplina del cuore che, magari, porteranno avanti anche nel periodo invernale".



